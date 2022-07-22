Giresunspor’un genç forvet için istekli olduğu öğrenilse de Enis’in önceliği Avrupa... Belçika ve Polonya’dan birer takımla görüşen başarılı golcünün durumu kısa zamanda netlik kazanacak. Abdullah Avcı, kiralanması planlanan isimlerin, oynayarak gelişim gösterecekleri takımlara gitmelerini istiyor.

İki genç isme izin verildi

Kiralıktan döndükten sonra Slovenya kampında kadroda yer alan Hakan Yeşil ve Behlül Aydın, Avusturya’daki çalışmalarda yer almıyor. Teknik heyet, 2 genç futbolcunun da tecrübe kazanması için yeniden kiralanmaları yönünde rapor verdi. Özellikle 2002 doğumlu Hakan için 1.Lig ve 2. Lig’den pek çok kulüp devrede. Aynı şekilde 21 yaşındaki Behlül’ün de talipleri bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “ Trabzonspor bekleme yeri değil. Ya oynayacaksın ya da gidip oynayıp geri geleceksin” demişti.



