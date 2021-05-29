Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin takibinde olan, Almanya başta olmak üzere Fransa ve Belçika ekiplerinin de radarına giren Enis Destan, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altay'a kaybeden Altınordu'nun önümüzdeki sezonlarda Süper Lig'de olacağını vurgulayan 18 yaşındaki forvet, şu ifadeleri kullandı:

'Altınordu armasını Süper Lig'e taşıyacağız'

''2020-2021 sezonu bizim için apayrı bir sezondu. Türk gençlerinin neler yapabileceğini herkese gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Öncelikle bize çok değer veren başkanımız Seyit Mehmet Özkan’a, değerli hocalarımıza ve sahnede gözükmeyen ama bizlerden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Süper Lig’e çıkamasak da önümüzdeki sezonlarda Altınordu armasını Süper Lig’e taşıyacağız.''









26 maçta 12 gol, 3 asist

Bu sezon 26 maçta 12 gol atan ve 3 de asist yapan genç oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından milli davet alırken, son olarak da 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna U21 Milli Takımı ile İstanbul'da oynanacak özel maç için Ümit Millî Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Takım'a çağırıldı.



