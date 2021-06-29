1. Lig ekibi Altınordu, altyapısından yetişen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan’ı Belçika’nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge’e yollamaya hazırlanıyordu. Belçika şampiyonuyla yapılan son görüşmelerde her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi. İki kulübün yaptığı pazarlığa göre Altınordu’nun bu transferden 2.8 milyon Euro bonservis ücreti alacağı, ayrıca Enis’in bir sonraki transferinden yüzde 20 pay elde edeceği öğrenildi.

Avrupa’ya ikinci transfer

Ümit Milli Takım ’da forma giyen, 1 kez de A Milli Takım’a davet edilen Enis Destan, geçen sezon 1. Lig’de 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Daha önce 2016 yılında yine altyapısından yetişen stoper Çağlar Söyüncü’yü 2.5 milyon Euro bedelle Alman ekibi Freiburg’a gönderen Altınordu, Enis’in transferinin gerçekleşmesi halinde 2’nci kez Avrupa’ya oyuncu verecek.