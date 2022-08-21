Enis Bardhi: Üzücü bir durum ama lig henüz yeni başladı

Süper Lig 'in 3. haftasında Trabzsonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu. Maçın ardından Bordo-Mavili ekibin yeni transferi Enis Bardhi açıklamalarda bulundu.

Takımının 2 golünü de kaydeden Bardhi, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı ve golünü attığı için mutlu olduğunu ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Enis Bardhi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Süper Lig'de ilk maçıma çıktım bugün, golle başlamış olmak beni ayrıca mutlu ediyor ancak önemli olan takımın kazanabilmesiydi. Maalesef kazanamadık. Çok üzücü bir durum ama lig henüz yeni başladı. Bu maçtan çıkaracağımız, öğreneceğimiz şeyler var. Bu maçta hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda çok çaba gösterdik. Ancak beklediğimiz, hak ettiğimiz sonuç bu değildi."



