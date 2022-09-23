Enis Bardhi, Trabzonspor’a hızlı uyum sağladı

Gaziantep karşısında elde ettiği kritik galibiyetle milli araya moralli giren zirve takipçisi Trabzonspor ’da yeni transferlerin uyumu ve başarısı dikkat çekiyor.

İspanyol stoper Marc Bartra, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, Danimarkalı sağ bek Jens Larsen ve milli forvet Umut Bozok’un yanı sıra Kuzey Makedonyalı yıldız Enis Bardhi de kısa sürede kalitesini gözler önüne serdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda İspanyol kulübü Levante’den 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki Bardhi geride kalan süreçte 9 resmi maçta görev yaptı.

İki gol kaydetti

Süper Lig ’de 5, Avrupa arenasında 4 karşılaşmada forma giyen yetenekli oyuncu rakip ağları 2 kez havalandırdı. Enis Bardhi iki golünü de Antalyaspor deplasmanında kaydetti. Kuzey Makedonyalı futbolcunun kısa sürede takıma ve kente uyum sağladığı aktarıldı. Bardhi sol kanattaki performansıyla teknik patron Abdullah Avcı’nın güvenini de kazandı.

Kaynak: Milliyet







