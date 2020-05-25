Enginar sebzeler arasında önemli yeri olan bir sebzedir. Akdeniz bölgesinde yetişen bu sebze kış aylarının vazgeçilmez olan sebzelerinden biridir. Enginarın kendisi ile birlikte suyunun tüketilmesi birçok açıdan faydalıdır. İçeriğindeki mineraller, vitaminler ve lifler ile düşük kalorili, yağ oranı az besleyiciliği çok olan bir sebzedir.

Enginar suyunun faydaları nelerdir?

Enginarın yapısında bulunan inülin adlı madde, vücutta yavaş sindirilen bir karbonhidrattır. Şekerin enerjiye dönüşebilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca inülin maddesi, kandaki insülin seviyesini de düzenleyerek şeker hastalığına fayda saplar.

Mineral deposu olan enginarın içerdiği mineraller kandaki şeker seviyesinin düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Enginar suyu da aynı şekilde vücuttaki şeker dengesinin düzenlenmesini sağlarken, sağlıklı olan şeker dengesini korumaya da yardımcı olur.

Karaciğerde bulunan safra salgısının artmasını sağlayarak hazımsızlık başta olmak üzere birçok sindirim sistemi problemi üzerinde olumlu etkiler sağlayarak sindirim sistemi üzerinde oluşan şikâyetlerin azaltılmasını sağlar.

Enginar suyu başta karaciğer yağlanması olmak üzere birçok karaciğer hastalığının da iyileşmesini sağlar ve ayrıca karaciğer hastalıklarının oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Bağırsaklara yaptığı olumlu etki nedeni ile karaciğer yağlanmasına karşı bir duvar oluşturarak yağlanmanın önüne geçer. Karaciğerin daha fazla aktif olarak çalışması destekler ve karaciğer hastaları için çok önemli hale gelir.

Böbreklerde meydana gelen hastalıklar üzerinde de olumlu etkisi bulunmaktadır.

Enginarın içerdiği flavonoidler sayesinde iltihaplar ile de mücadele etmektedir. Aynı zamanda kalp damar sistemi hastalıklarının da oluşum riskini azaltır.

Enginar suyunun ve enginarın tüketilmesi hücrelerin ihtiyaç duyduğu hareketler için fazlası ile nemi bulunan B6 vitamini ve B3 vitamini (niasin) bulunması ile hücre sağlığının korunması sağlanmakta ve hücrelerin onarılması sağlanmaktadır.

Enginar suyu ne işe yarar?

İçeriğinde bulunan C, A ve B vitaminleri ile fosfor, manganez, demir, potasyum ve kalsiyum mineralleri ve antioksidanlar tarafından oldukça zengindir. Bu sebeple fazla faydası bulunur. Safra kesesi ve karaciğerde biriken alkol, nikotin ve yağın atılabilmesini kolaylaştırır. Safra kesesi hastalıklarını giderir. Atardamarlarda kireçlenme oluşumunu önler. Romatizmal hastalıklara iyi gelir. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği arttırır. Ateş düşürücü etkisi bulunur. Vücut direncini arttırır ve ishale fayda sağlar. İştah açar. Kanı temizleyerek toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

Bağırsak, böbrekler, safra kesesi ve karaciğerin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Kalp damar hastalıklarının tedavisine yardımcı olur. Beyin yorgunluğuna iyi gelmektedir. Kolesterolü düşürür ve kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Prostat, meme ve rahim ağzı kanserlerini önleyici etkisi bulunur. Kalp ve damar sisteminin sağlığını koruyarak damar sertliğini önler ve kalp kasının güçlenmesini sağlar. Hücrelerdeki yıpranmanın önüne geçerek, yaşlanmayı geciktirmektedir. Böbreklerin çalışmasını düzenler ve idrar söktürücü etkisi bulunur.

Enginar suyu nasıl kullanılır?

Enginar suyu elde edebilmek için öncelikle taze enginarlar seçilmelidir. Taze enginar suyunda da besin değerleri kaybolmadan kalabilir. Yıkanan enginarlar saplarından ayrılır ve uç kısımları da temizlenir. Yaprak araları iyice kontrol edilerek yıkanmalıdır. Orta boy olan bir tencere içerisine temizlenen enginarlar yerleştirilir. Yaklaşık olarak bir litre içme suyu üzerine eklenir. Kısık ateşte 20 dakika boyunca kaynatılır. Kaynamış olan enginarların altı kapatılır ve kapağının kapalı olduğundan emin olunup demlemeye bırakılır. Bir süre demlenen enginar suyunu ister soğuk ister sıcak tüketmek mümkündür.

Enginar suyunun fazla olması halinde buzdolabında birkaç gün kadar bekletilmesi uygun olur fakat sürenin uzaması halinde bu su kullanılmamalıdır. Hazırlanan enginar suyunun fazla tüketilmesi halinde bağırsakların fazla çalışmasına ve ishal olmaya bir etkisi olur. Fakat kahvaltılar ve öğle yemeğinden hemen önce birer fincan kadar tüketilmesi gerekir. Bu uygulama üç hafta boyunca sürdürülür. İstenildiğinde ise daha uzun bir süre kullanılmaya deva edilebilir. Büyük miktarlarda yapılması halinde ise enginar suyu bir hafta kadar buzdolabında bekletilebilir. Fakat bir haftayı aştığı takdirde enginar suyu kullanılmamalıdır.