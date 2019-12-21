Engin İpekoğlu: Umarım Adanaspor’u istediğimiz noktaya getiririz
Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 1-0 kaybettikleri Hatayspor maçını değerlendirdi. Golü yedikleri dakikaya kadar pozisyon vermediklerini düşündüğünü belirten İpekoğlu, ''Umarım gerekli takviyeleri devre arasında yapar, Adanaspor’u istediğimiz noktaya getiririz." dedi.
TFF 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Hatayspor’u aldığı 3 puandan dolayı kutlayarak, bordo-beyazlılara şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
Golü yedikleri dakikaya kadar pozisyon vermediklerini düşündüğünü belirten İpekoğlu, "Elimizdeki mevcut kadroyla devre arasına gireceğiz. Devre arasında en az 8-10 oyuncu alma zorunluluğumuz var. Kadro dışı, sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun olarak maça çıktık. Yaklaşık 6-7 haftadır bu şekilde devam ediyor. Umarım gerekli takviyeleri devre arasında yapar, Adanaspor’u istediğimiz noktaya getiririz." değerlendirmesinde bulundu.