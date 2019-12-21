Engin İpekoğlu: Umarım Adanaspor’u istediğimiz noktaya getiririz

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Hatayspor’u aldığı 3 puandan dolayı kutlayarak, bordo-beyazlılara şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Golü yedikleri dakikaya kadar pozisyon vermediklerini düşündüğünü belirten İpekoğlu, "Elimizdeki mevcut kadroyla devre arasına gireceğiz. Devre arasında en az 8-10 oyuncu alma zorunluluğumuz var. Kadro dışı, sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun olarak maça çıktık. Yaklaşık 6-7 haftadır bu şekilde devam ediyor. Umarım gerekli takviyeleri devre arasında yapar, Adanaspor’u istediğimiz noktaya getiririz." değerlendirmesinde bulundu.