Engin İpekoğlu: Tur atladığımız için mutluyum

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, tur atladıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Demir Grup Sivasspor’dan sonra bir başka Süper Lig takımı MKE Ankaragücü’nü elemek, camiamız adına sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

18 Aralık 2018, Salı 16:41
- A +
Engin İpekoğlu: Tur atladığımız için mutluyum

Oyunun ikinci yarısında özellikle öne geçtikten sonra birçok kontrataktan yararlanamadıklarına dikkati çeken İpekoğlu, şunları söyledi:

"Ankaragücü forvetleri karşısında sıkıntı yaşadık ve golleri yedik. Ankaragücü gibi büyük bir camianın sıkıntılı süreçten bir an önce çıkmasını diliyorum. Ankaragücü gibi takımların Süper Lig’de olması gerektiğini düşünüyor ve başarılar diliyorum."

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.