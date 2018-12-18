Engin İpekoğlu: Tur atladığımız için mutluyum

Oyunun ikinci yarısında özellikle öne geçtikten sonra birçok kontrataktan yararlanamadıklarına dikkati çeken İpekoğlu, şunları söyledi:

"Ankaragücü forvetleri karşısında sıkıntı yaşadık ve golleri yedik. Ankaragücü gibi büyük bir camianın sıkıntılı süreçten bir an önce çıkmasını diliyorum. Ankaragücü gibi takımların Süper Lig’de olması gerektiğini düşünüyor ve başarılar diliyorum."