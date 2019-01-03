Engin İpekoğlu: Harun Tekin büyük takım kalecisi değil

Fenerbahçe’nin unutulmaz kalecilerinden biri olan ve şu anda Bodrumspor’un teknik direktörlüğünü yapan Engin İpekoğlu, FANATİK’e konuştu. Devre arasını küme düşme hattında kapatan Sarı-Lacivertliler’in durumunu değerlendiren 57 yaşındaki futbol adamı, çarpıcı ifadeler kullandı...

Engin İpekoğlu, muhabirimiz Mehmet Ali Sabuncu’ya samimi açıklamalarda bulundu.

‘Yanal da olabilirdi ben de...’

“Ersun Yanal’ın dönüşü için şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe dibe vurmuş durumda. Bundan daha kötüsü olamazdı. Hangi teknik adam gelirse gelsin Fenerbahçe, ivmeyi mutlaka yukarı doğru yakalayacaktır. Burada Ersun Yanal da olabilir. Biz de olabilirdik. X bir teknik direktör de olabilirdi. Bu kadro bunu hak etmediği gibi, şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro da değil.”

‘Fener seviyesinde değil’

“Harun Tekin, genç bir kaleci ama 3 veya 4 büyüklerin kalesini koruyabilecek bir kapasiteye sahip değil. Fenerbahçe’nin kalesini koruyacak kalecinin milli takım düzeyinde olması gerekir. Volkan Demirel’i kadro dışı bırakabilirsin, bazı sorunlar yaşanmıştır. Ama adamla bir oturun, konuşun. Her yeni gelen teknik heyet bir şekilde takım içerisinde barış sağlanmasını ister. Kadro dışı olanlar, mutlu olmayanlar, yöneticiler ve başkanlar birlikte ‘Ben yeni bir sayfa açıyorum. Hadi gelin’ demeli.”

‘2 saat düşünürüm!’

“Şu anda bana sen teknik direktörsün Fenerbahçe’de hangi futbolcuyu takımda tutarsın deseler herhalde 2 saat düşünürüm. Taraftar da sabırlı olacak. 40 bin kişinin her şeye rağmen stada gelmesi müthiş bir şey. Bu kadar olumsuz şartlara rağmen geliyorlarsa Fenerbahçe taraftarının kötü gününde de yanında olması çok güzel bir şey. İkinci yarıda mutlaka Fenerbahçe çıkışa geçecektir.”

‘Hedefimiz şampiyonluk’

“Bodrumspor’daki planlarından da bahseden Engin İpekoğlu, hedeflerini şu sözlerle anlattı: “Burada güzel bir organizasyon kurduk. Devreyi 7. sırada kapattık. Ancak her geçen gün daha da fazla üstüne koyarak devam ediyoruz. Umarım sezonu hedeflediğimiz yerde tamamlar ve bir üst lige çıkmayı başarırız.”

Mehmet Ali Sabuncu