Engin İpekoğlu: Bir puanla yetindik

TFF 1. Lig’de Akhisarspor ile golsüz berabere kalan Adanaspor’un teknik direktörü Engin İpekoğlu, oyuncularının kazanma arzusu olduğunu belirterek, "Bunu puanlara yansıtamadık, bir puanla yetindik. Artık Eskişehirspor maçına odaklanacağız." dedi. İpekoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın keyifli olduğunu söyledi.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını anlatan İpekoğlu, "İki takım da gol pozisyonlarına girdi. Özellikle İrfan’ın 2-3 tane kurtardığı top var. Çok daha net pozisyonlara giren taraf olduğumuzu düşünüyorum. Maalesef değerlendiremedik, yapacak bir şey yok. Şampiyon adayı bir takımdan alınan bir puan önemlidir. Oyuncularımızın kazanma arzusu mevcuttu ama bunu puanlara yansıtamadık, bir puanla yetindik. Artık Eskişehirspor maçına odaklanacağız. Mbilla ve Eze’nin takıma katılmasıyla gol yollarındaki sorunu çözeceğiz diye düşünüyorum." diye konuştu.