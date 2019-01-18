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Engin İpekoğlu: Aynı mücadeyeyi Eyüpspor'a karşı gösterirsek kazanırız

Bodrum Belediyesi Bodrumspor teknik direktörü Engin İpekoğlu, Yeni Malatyaspor maçında gösterdikleri çabayı Eyüpspor maçında da göstermeleri halinde 3 puan alacaklarını belirtti.

18 Ocak 2019, Cuma 20:05
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Engin İpekoğlu: Aynı mücadeyeyi Eyüpspor'a karşı gösterirsek kazanırız

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 7'nci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçında ise deplasmanda Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3-2 yenilen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın Eyüpspor deplasmanında terleyecek. 

İstanbul Esenler Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Batuhan Gültek düdük çalacak. Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Engin İpekoğlu iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyerek, "Yeni Malatyaspor'la oynadığımız kupa maçında futbolcularımız büyük çaba gösterdi. Aynı mücadeleyi Eyüpspor karşısında da gösterirsek, kazanırız" ifadelerini kullandı. 

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