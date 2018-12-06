Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk ettiği Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü’nü 4-2 mağlup eden TFF 2. Lig temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Amacımız kupada gittiğimiz yere kadar gidebilmek." dedi.

İpekoğlu, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

MKE Ankaragücü’nün güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan İpekoğlu, "Süper Lig’de güzel işler yapan bir takıma karşı geriye düştükten sonra kazanmamız bizim için daha da önemliydi." diye konuştu.

Esas hedeflerinin Spor Toto 1. Lig’e yükselmek olduğunu anlatan İpekoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız kupada gittiğimiz yere kadar gidebilmek. Bodrumspor olarak hedefimiz en azından play-off’a kalıp bir üst lige çıkmak. Özellikle ikinci yarı oynadığımız oyunla Ankaragücü gibi güçlü bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Tabii ki bunun ikinci ayağı da var henüz tur atlamadık. İkinci maçta da tur atlayabilecek sonucu yakalarsak Bodrumspor için önemli olur diye düşünüyorum. Bu sporcularımızın öz güveni için de çok iyi olacaktır. Bu tür galibiyetlerin bize katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Oyuncularını tebrik eden İpekoğlu, desteklerinden dolayı taraftara da teşekkür etti.

MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ikinci yarı öne geçtiklerini hatırlatarak, skoru koruyamadıklarını kaydetti.

Kartal, iki takımın da iyi mücadele ettiğini, sahadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

AA