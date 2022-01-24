Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, kariyer hedefleri, Süper Lig’de yaşanan gençleşme harekatı ile Anadolu takımlarının performansları, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası şansı ve daha birçok konuyu İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi. Kenya Milli Takımı’ndaki görevinden bahsederek sözlerine başlayan Engin Fırat, “Benim için yeni bir tecrübe oldu. İlk defa Afrika'da çalışıyorum. Güzel anlar oldu, uyum sağlamam gereken anlar da oldu. Çünkü bazı şeyler diğer ülkelere göre, diğer kıtalara göre kültürel olarak veya profesyonel anlamda değişik. Ama güzel oldu ve son maçlarda da iyi sonuçlar elde ettik. FIFA sıralamasında da yükselişe geçtik. Şu ana kadar gayet güzel her şey” ifadelerini kullandı.

“Dünya Kupası'na gitme şansımız biraz zayıf”

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda önce Portekiz, bu engeli geçtiği takdirde de İtalya - Kuzey Makedonya müsabakasının galibiyle oynayacağı karşılaşmalara değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Kura çok zor oldu açıkçası. Çünkü Portekiz de çok tecrübeli bir takım ama bizim Portekiz'e karşı şansımız olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Portekiz'in o kadar ağır bir pres gücü olduğuna inanmıyorum. Daha fazla topla oynamayı seven bir takım. Tecrübeli oyuncuları var. Portekiz'e karşı 1-0 yenik duruma düşmediğimiz zamanlarda maçın sonuna kadar içinde kalacağımızı düşünüyorum. Yani bir şans var ama ondan sonra İtalya'ya karşı çok zor. Çünkü İtalya'nın inanılmaz bir organizasyonu var. Geçiş oyununu inanılmaz çabuk yapıyorlar. İş bitirici oyuncular var ileride. Ben de Moldova ile onlara karşı oynamıştım. Yani çok zor gibi görünüyor bunun için. Açıkçası hepsini toparladığımız zaman yani Dünya Kupası'na gitme şansımızın biraz zayıf göründüğünü söylemekte fayda var” şeklinde konuştu.

“Çok fazla gençleşme göremiyorum”

Özellikle Süper Lig’de üç büyükler olarak adlandırılan Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş ’ın gençleşme projelerine önem vermeye başladıklarının hatırlatılması üzerine Fırat, “Gençleşme dediğiniz zaman çok fazla onu görmüyorum açıkçası. Çünkü bunu biraz daha açmak lazım. Avrupa'da genç oyuncu 18-19 yaşındadır. Türkiye'de 24-25 yaşındaki adama genç oyuncu diyorlar. Ben de buna katılamıyorum. Aslında genç oyuncu ile ilgili çalışmalarda biraz Galatasaray ön planda gibi görünüyor. Genç de diyemeyeceğim, daha fazla Türk oyunculara önem verdiklerini görüyorum orada. Çünkü aldıkları yabancılar, mesela Cicaldau’ya genç diyorlar ama onlar da 25 yaş civarında. Yani bu kadar genç sayılacak oyuncular değil. Şu an İstanbul takımlarının sezon başındaki planlamanın oluşturduğu baskıyla bir sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Örnek verecek olursak; Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hedefler seçti. İstedikleri olmadığı için de kötü sonuçlar kulübü karıştırdı. Fenerbahçe şampiyonluk için ‘kesin olması lazım’ dedi. Seçilen oyuncular, seçilen hoca doğru - yanlış tartışılır ama baskıyı kaldıramadıklarını gördük. Galatasaray'da da bakıldığı zaman genç oyuncular yetiştiriyoruz diyorlar ama aynı anda da ‘hedef şampiyonluk’ deniliyor ve asla birbirine uyan bir şeyler değil. Bunların hepsinin de istenilen hedeflere varmalarını zorlaştırdığını gördük. İstanbul takımlarının üzerindeki baskı da onları biraz strese soktu ve kötü sonuçları beraberinde getirdi. Bu durumu en iyi değerlendiren Trabzonspor oldu. Çünkü hem istikrarlı futbol hem de kulüp içinde istikrarlı. Baskıyı da iyi yönettiler. Bu sene Trabzon uzun süreden sonra şampiyonluk yaşayacak gibi” cümlelerine yer verdi.

“Anadolu takımlarının birçoğunda iyi yabancı oyuncular var”

Anadolu takımlarının yükselen performanslarını da değerlendiren Engin Fırat, “Bu biraz yabancı oyuncuların sayısıyla ilgili. Çünkü maddiyat olarak iyi yabancı oyuncuları getirme şansı oluyor Anadolu takımlarının. Bu da oyun kalitesini yükseltiyor. Anadolu takımlarının birçoğunda iyi yabancı oyuncular var. Bu kaliteyi yükseltiyor. İstanbul takımları da yabancı oyuncu tercihlerini doğru yapamadığı zaman oyun kalite olarak dengeleniyor. Bu ne anlamına geliyor; rahatça İstanbul takımlarını yenme şansları ortaya çıkıyor. Bunun da psikolojik olarak üstüne gittikleri zaman özgüvenleri daha yüksek oluyor. X takım yaptı, ben de yapabilirim diyorlar. Bu anlamda Anadolu takımları yavaş yavaş bu dengeyi bozabiliyor” diye konuştu.

“Hedefim Dünya Kupası’nı görmek”

Deneyimli teknik direktör, yeni teklifler aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Benim ana hedefim her zaman dediğim gibi Dünya Kupası'nı görmek. Şu an Dünya Kupası'na gitmek üzere olan bir takımla görüşüyorum. O olursa oraya geçeceğim. İsim veremem şu anda tabii ki. Onun dışında olmazsa da Kenya ile devam etme arzusundayım.”

“Olunga’nın, Fenerbahçe'ye çok büyük katkısı olurdu”

Fenerbahçe’nin de gündemine aldığı Kenya Milli Takımı’ndan öğrencisi 27 yaşındaki santrfor Olunga’dan övgü dolu sözlerle bahseden 51 yaşındaki Fırat, “Gerçekten keşke alsaydı Fenerbahçe diye düşünüyorum. Çünkü çok sıra dışı bir oyuncu. Fenerbahçe'ye çok büyük katkısı olurdu. İnşallah gelecek dönemde alır. Çünkü hem sırtı dönük oynayabilen, hem hava topu hakimiyeti olan, hem pas yeteneği, asist özelliği hem de inanılmaz bir sol ayağı olan bir oyuncu. Ben Fenerbahçe’de bunun ayarında hiçbir forveti görmüyorum açıkçası. Keşke Fenerbahçe bunu alabilse. Ama şu anda da tabii ki maddiyat olarak da bilmiyorum. Çünkü Katar'da çok ciddi paralara oynuyor bu oyuncu ve çok teklifi var. Onun için ne kadar mümkün bilemiyorum ama Fenerbahçe'ye veya herhangi İstanbul takımına çok büyük bir katkı sağlar” dedi.

İHA