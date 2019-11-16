Engin Fırat: Türkiye için üzüldüm

Fırat, “Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Maçta 1-0 öne geçtik. Ama sonrasında hakem faktörü devreye girdi. Çok art niyetli bir yönetim sergiledi. Gollerden önce verilmeyen fauller var. Bir tanesi de tam önümde olmasına rağmen görmezden geldi. Hakem resmen bize operasyon yaptı” ifadelerini kullandı.

‘Moldova tarihi için...’

49 yaşındaki teknik adam, bu sonuçtan dolayı üzgün olduğunu belirtip, “Eğer kazansaydık ya da berabere kalsaydık Moldova futbol tarihi için çok önemli bir sonuç olacaktı. Fransa’dan deplasmanda puan alabilseydik Türkiye, EURO 2020’ye grup lideri olarak gitme şansını artıracaktı. Bundan dolayı 2-1’lik sonuçtan 1 değil, 2 defa üzüntü yaşadım” sözlerini sarf etti.

‘Dünya çapında saygı kazandık’

Maç öncesi ve sonrası Türkiye’den büyük bir destek aldığını söyleyen Engin Fırat, “Sosyal medyadan büyük destek aldım. Hem maç öncesi hem de sonrası... Dünya şampiyonu Fransa’yla oynadığımız için bu mücadele birçok ülkeden de takip edildi. Takımımız, dünya çapıda bir saygı kazandı. Takımımızın bu kadar çabuk değişmesini herkes bana bağlıyor. Uluslararası piyasada ön plana çıktık. Herkes için de çok büyük bir geceydi” dedi.

Gökmen Özcan