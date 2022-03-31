D Smart’ta yayınlanan haftanın Konuğu programına Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat konuk oldu. Stefan Kuntz'un, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesini sürpriz olarak nitelendiren Fırat, "Portekiz maçından sonra Kuntz’a desteğimi çektim. Maçın sonunda 'Siz bu takımla gurur duymadınız mı?' yorumu yanlış oldu. Kuntz’un A Milli Takım ile yenildiği bir maçtan sonra böyle konuşmaya hakkı yok. Bu yorumu nedeniyle Kuntz ile ilgili umudumu kaybettim. Yenilgiden sonra gurur duymamızı beklemesin. Bu kadro ile Dünya Kupası’nda iyi işler yapacağımızı düşünüyordum. Ama şimdi 2 sene kaybetmiş olduk" dedi.

"FIFA Afrika ülkelerine haksızlık ediyor"

FIFA'nın Afrika ülkelerine haksızlık ettiği yorumunu yapan Fırat, "O kadar iyi takım varken sadece 5 takımın Dünya Kupası'na gitmesi haksızlık. Afrika’dan Dünya Kupası’na gitmek çok zor. Kenya’da bu kadar mutlu olacağımı düşünmüyordum. Çok yetenekli genç oyuncular var. Tek sıkıntımız tesis olayı. Zeminler kötü, taktik çalışmalar zor oluyor. Tesis konusu aşılırsa Afrika futbolu daha ileriye gider. Ben bir Afrika ülkesinin Dünya Kupası kazanabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Futboldaki seviye iyi değil"

İstanbul takımları transferlerde hata yaptıkça Anadolu kulüplerinin aradaki farkı kapattığını söyleyen Engin Fırat, "Bundan sonra Anadolu takımları daha fazla şampiyonluğa oynayacaktır. Artık en iyi planlamayı yapan, ekonomisini iyi tutan kulüpler başarılı olacaktır" dedi.

"Sezon ortasında birkaç hakemi kapının önüne koymak ve nedenini net şekilde açıklamamak insanların kafasında soru işareti bırakıyor" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Eğer hakemlerin yaptıkları bir şey varsa açıklayın, yoksa o zaman sizin ayıbınız. Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’na gitmesinin önünü kestiniz. Bence sezon sonunda yapılması gerekirdi. Futboldaki seviye iyi değil. Bunun tek sorumlusu hakemler değil. Her şeyin hakemlere yüklenmemesi gerekiyor. Türkiye’nin artık oyuncu yetiştirme ligine dönmesi lazım. Şu anki sistemle kulüplerin ekonomik olarak düzelmesi mümkün değil. Egolarımızı aşmadığımız sürece üst seviyede teknik direktör çıkarmamız zor. Türkiye’de hocalık yapıp Türkiye’de kalmak bir hocanın hedefi olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

İHA