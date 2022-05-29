Engin Fırat: 'Benim önceliğim bir milli takımı çalıştırmak'

Teknik Direktör Engin Fırat, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Birçok kulüple adı anılan tecrübeli teknik adam, "Aslında bunu menajerim net bir şekilde anlattı. Benim önceliğim bir milli takımı çalıştırmak. Kenya’da FIFA’yla yaşanan sorunlar ancak ağustos ayından sonra çözülecek gibi duruyor, yoksa devam etmeyi isterdim çünkü orada çok iyi bir takım oluşturabilirim. Bu süreçte hem bazı milli takımlarla hem de kulüp takımlarıyla görüşmelerimiz oldu. Beni göreve layık gören her takıma minnettarım ama onlar nasıl kendilerine uygun bir hoca profili arıyor ve birçok isimle görüşüyorlarsa, ben de başarılı ve mutlu olacağım bir takım arıyorum. Geçen hafta İstanbul’da bir Çin takımının temsilcileriyle buluştuk. Türkiye’den de iki takımla görüşme oldu, hatta biri medyada yer aldı. Bu hafta da Suudi Arabistan’ dan bir takımla görüşeceğiz. Bu görüşme yüz yüze planlanmıştı ancak yine Covid ile ilgili bir takım kısıtlamalar getirilmiş sanırım, o yüzden online toplantı olacak. Yani daha net bir karar yok?" diye konuştu.