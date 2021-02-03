Hayatın her alanında spora yer vardır. Birbirinden farklı spor branşlarında alanında profesyonel sporcular yetişiyor. Basketboldan voleybola masa tenisinden bocceye kadar sayısız spor branşı yer almaktadır. Herkes kendi yetenekleri ve ilgi doğrultusunda bir spor ile uğraşabilir. Özellikle de çok küçük yaşlardan itibaren spor yapan kişiler ilerleyen süreçte profesyonel spor hayatına adım atabilirler. Bu sporcular en başarı sporcular arasında yer aldıkları takdirde milli takımlarda da Türkiye'yi dünyada temsil edebilirler. Türkiye genelinde en çok ilgi gören sporlardan bir tanesi de futboldur. Futbol alanında kendini geliştiren futbolcular alt yapıda oynamalarının ardından farklı takımlara transfer olabilirler. Bu takımlarda oynayan futbolcular arasında en iyiler seçildikten sonra kariyerlerine milli takımda da devam edebilirler.

Engin Baytar nereli?

Türk futbol tarihinde önemli isimler arasında yer alan Engin Baytar 11 Temmuz 1983 yılında Almanya'nın Gütersloh şehrinde dünyaya geldi. 1,76 metre boyunda olan Engin Baytar ofansif orta saha sol açıkta oynuyor. Eski Vansporlu futbolcu olan Adnan Baytar'ın oğlu olan Engin Baytar İstanbul Siirtgücüspor futbol takımında oynuyor. Engin Baytar bu takımda 50 numaralı formayı giyiyor.

Engin Baytar kaç yaşında?

11 Temmuz 1983 yılında Almanya'nın Gütersloh kentinde doğan Engin Baytar başarılı sporcular arasında yer almaktadır. 1,76 metre boyunda olan Engin Baytar ofansif orta saha oyuncusu Engin Baytar aynı zamanda sol açık mevkiinde de oynadı. 37 Yaşında olan Engin Baytar Türkiye Milli Takımında da oynamaktadır.

Engin Baytar hangi takımlarda oynadı?

2019 Sezonundan beri İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından İstanbul Siirtspor'da forma giyen Engin Baytar futbol kariyerine Gütersloh alt yapısında başladı. Baytar profesyonel yaşamına ise Maltepespor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray futbol takımlarında devam etti. 2014 yılında Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilen Engin Baytar Karşıyaka, Erzurumspor, İstanbulspor, Malatyaspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ve Gaziosmanpaşaspor futbol takımında futbol oynadı. Engin Baytar 2019 yılı itibari ile İstanbul Siirtgücüspor'da oynadı.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Türkiye Milli Takımında da oynayan Engin Baytar 2019 yılı itibari ile İstanbul Siirtgücüspor futbol takımında oynuyor. Bu takım ile 300 bin TL karşılığında sözleşme imzalayan Engin Baytar yeşil sahalardaki performansı ile de göz dolduruyor.

Engin Baytar Milli Takım kariyeri

İstanbul Siirtspor futbol takımında oynayan Engin Baytar ilk defa Guus Hiddink tarafından Türkiye A Milli Futbol Takımına davet edildi. Engin Baytar Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı maçın ikinci yarısında forma şansı buldu. 2011 Yılında Türkiye Güney Kore maçında da kadroda yer alan başarılı futbolcu Engin Baytar en son 15 Mayıs 2012 yılında Abdullah Avcı tarafından kadroda yer aldı. Başarılı futbolcu Engin Baytar milli takımda toplam üç maça çıktı. Bu maçları ile golsüz tamamladı.

Engin Baytar futbol kariyeri

Türk sporunun başarılı futbolcuları arasında yer alan Engin Baytar Türk bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldi. Almanya kulüplerinde futbola başlayan Engin Baytar DSC Arminian Bielefeld tarafından keşfedildi.

Almanya'daki Arminia Biefeld takımında profesyonel olan Engin Baytar 2004 yılında 2. Ligde yer alan Maltepespor'da forma giydi. Bu takımda forvet arkasında oynayan Engin Baytar bu süreçte altı ay yeşil sahalardan bonservis nedeni ile uzak kaldı. Başarılı futbolcu Engin Baytar 2006 yılı Ocak ayında Gençlerbirliği futbol takımına transfer oldu. Buradaki performansının ardından Engin Baytar yarım sezon için Eskişehirspor'a kiralandı. Engin Baytar 2009 yılının yaz aylarında Hugo Broos'un çalıştırdığı Trabzonspor'a transfer oldu. Burada başarılı bir sezon geçirdi.