Engin Anlı: Ayaklarımızı yere sağlam basacağız

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, İhlas Haber Ajansı’na müsabakayı değerlendirdi. Ümraniyespor karşısında yaklaşık 60 dakika 10 kişi mücadele ettiklerini ve çok güzel bir galibiyete imza attıklarını ifade eden Engin Anlı, "Kritik bir galibiyet oldu. Bizim, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi mi vereceğiz yoksa play- off şansını zorlayacak mıyızın karar maçı oldu. Ümraniyespor ikinci sırada ve ciddi zorlu bir rakip. Takımımız, bu ligin en kaliteli takımlarından biri olduğunu bu maçla bir kez daha gösterdi. Biz aslında kalite olarak hak etmediğimiz yerdeyiz. İlk yarıdaki galip gelememe serisi bizi alt sıralarda tuttu. Şimdi psikolojik sıkıntıyı atlattık. 10 kişiyle aldığımız galibiyet takımı ateşleyecektir" şeklinde konuştu.

"Eyüpspor maçını da alırsak net şekilde yukarı bakmış oluruz"

Başkan Vekili Anlı, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında sahalarında Eyüpspor ile karşılaşacaklarını ve bu müsabakadan galip gelmeleri durumunda da alt sıralardan kopabileceklerinin altını çizerek, "Gelecek hafta Eyüpspor ile oynayacağız. En az Ümraniyespor kadar değerli bir rakip. Bundan sonra bu maçı unutacağız ve tüm konsantrasyonumuzu da Eyüpspor müsabakasına vereceğiz. Eyüpspor maçını da alırsak, net şekilde yukarı bakmış oluruz. Ama önce ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Alt tarafla bağımızı koparmadık. İnşallah Eyüp maçını kazanırız" ifadelerini kullandı.