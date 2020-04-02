Corona virüs nedeniyle tüm dünyada spor düurma noktasına gelmişken, esporun değeri her geçen gün artıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan yardımcısı Engin Aksoy, FANATİK’e espor dünyası ile ilgili açıklamalarda bulundu ve geleceği hakkında ipuçlarını espor dünyası ile paylaştı.

İşte Engin Aksoy'un açıklamaları:

Sporun durma noktasına geldiği bu dönemde espor bir adım daha öne çıkıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce değerine değer kattı mı?

İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Elbette, kolay bir süreç değil, hepimizin moral ve motivasyona ihtiyacı var. Gençler için en önemli moral ve motivasyon kaynaklarından biri espor. Kendilerini iyi ve mutlu hissettikleri bir alan. Üstelik, dijital kanallar üzerinden oynanmaya ve izlenmeye de son derece müsait. Bu yönüyle, diğer spor dallarından ayrışıyor ve şu dönemde bu bir ek avantaja dönüşmüş durumda. Dolayısıyla, evet, bu süreçte esporun değerine değer kattığını söylemek mümkün.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 4 Nisan'da online olarak oynanacak. Bu konudaki teknolojik gelişmenin espor ve spor dünyasına ışık tutacağını düşünüyor musunuz?

4 Nisan’daki yayın, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi için bir ilk olacak. Lig maçları ilk kez evlerden oynanacak. Oyuncular evlerinden lobiye bağlanacak. En sağlıklı maç izleme deneyimi için gerekli testler yapıldı. Sağlık önlemleri kapsamında takım evlerine hakem gönderilmeyecek. Rekabet bütünlüğünü korumak için de bir dizi tedbir alındı. Bunun Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına ve lige yeni açılımlar getireceğine inanıyoruz.

Vodafone olarak espor yatırımlarınız nasıl devam edecek?

Vodafone olarak, tüm spor dallarına büyük önem vermekle beraber, yatırımlarımızda futbol, maraton ve espor gibi geniş kitlesel katılımlı ve global nitelikli spor etkinliklerine ağırlık veriyoruz. Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Espor pazarına 3 yıl önce gençlik markamız FreeZone ile girdik. 2017’de, esporun en güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive eSports iş ortaklığıyla ilk adımı attık. 2018’de daha kapsamlı ve daha büyük bir adım atarak, ülkemizdeki en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’ne isim sponsoru olduk. Riot Games’in Türkiye’de isim hakkı verdiği ilk firmayız. 2019 sonunda Türkiye E-Spor Federasyonu’nun düzenlediği ilk resmi espor turnuvasına ismimizi verdik. 2020 itibarıyla Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğumuzu bir yıl daha uzattık.

Üç yılda espor pazarına yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Bu yatırımlarımızı sadece paket satışı olarak görmüyoruz; Türkiye’de oyun ve espor ile ilgilenen hemen herkese ulaşmayı ve faydalar sunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık. Sponsor olarak esporseverler arasındaki farkındalığımız %85 seviyesinde. Sosyal medyamızda iletişimlerimiz sayesinde Vodafone FreeZone sosyal medya hesaplarında takipçi sayılarımızı ciddi oranda artırdık. Gamer’lar arasındaki pazar payımızı da artırmayı başardık. Gamer Paketlerimiz ile gençlerin oyun ve espor tutkularını en üst seviyede yaşamasına olanak sağlamaya devam edeceğiz. Espor tarafına yaptığımız yatırımlardan memnunuz. Daha iyi işlerle bu yatırımlarımızın devam edeceğini söyleyebiliriz.

Türkiye'de futbol her zaman bir tutku. Ancak şu anda durduğu için insanlar alternatif yollara başvuruyor. Vodafone TV olarak Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ni yayınlıyorsunuz. Burada bu konuda talep ne düzeyde ve izlenme oranlarını sizce nasıl etkileyecek?

Türkiye’de 3,4 milyon kişi ayda en az bir kez espor izliyor. Gençler, espor içeriklerini YouTube ve Twitch gibi platformlardan tüketiyor. Bu tüketimin ortalaması günde 105 dakikalara ulaşabiliyor. Dolayısıyla, ilgi ve izlenirlik her zaman yüksekti, yine öyle olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde sadece online oynanacak ve yayınlanacak olan lig maçlarını Vodafone TV’den canlı yayınlayacağız. Bu yayınlar, müşterilerimizin internetinden yemeyecek. Talebin ve izlenme oranlarının yüksek seyredeceğini düşünüyoruz.

Hep gelecek olarak espora bakıyoruz ama sizce sektör olarak şu an hangi konumda? Artık, espor geleceğin değil de, şimdinin sporu diyebilir miyiz?

Kesinlikle, diyebiliriz; espor, uzun zamandır “şimdinin sporu” aslında. Tüm zamanların en hızlı büyüyen spor dalı olarak gösteriliyor. Yıldan yıla büyüme oranı %41,3 düzeyinde. Global espor farkındalığının 2020’de 1,8 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Espor dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün büyüyen bir pazar. Türkiye’de espordan haberdar 12 milyon oyuncu var. 3,4 milyon kişi ise ayda en az bir kez espor izliyor. Bu sektörün hızlı büyümesini sürdüreceğine inanıyoruz.

Mehmet Caner Kolağasıgil