Engin Aksoy: Türkiye’de 12 milyon espor oyuncusu var

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali Riot Games Espor Sahnesi’nde nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Finallere alışık olan Bahçeşehir SuperMassive ve ilk kez KMF final koltuğuna oturan 1907 Fenerbahçe Espor arasında geçen sezon finalinde, kupaya uzanan ekip 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Nefes kesen mücadeleyi yerinde izleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan yardımcısı Engin Aksoy, FANATİK’e espor dünyası ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Gamer’lara yeni sürprizlerinin olduğunun altını çizdi.

Sizce bu sezon nasıl geçti? Geçtiğimiz sezonlara göre ilgi ve izlenirlik oranları nasıldı?

Espor dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün büyüyen bir pazar. Türkiye’de espordan haberdar 12 milyon oyuncu var. 3,4 milyon kişi ise ayda en az bir kez espor izliyor. Gençler espor içeriklerini YouTube ve Twitch gibi platformlardan tüketiyor. Bu tüketimin ortalaması günde 105 dakikalara ulaşabiliyor. Bu sezon da aynı ligi ve izlenirlilik oranlarının yakalandığını söylemek mümkün. Biz de Vodafone FreeZone olarak, bu geniş ekosistemin büyümesine destek olmak ve ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Yaptığımız işbirlikleriyle de oyunculara fayda sağlayacak, espor geliştirecek projelere imza atıyoruz.

Vodafone FreeZone olarak yatırımlarınız ve destekleriniz espor sektörüne bir çok artı kattı. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Vodafone olarak, espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Espor pazarına 2 yıl önce gençlik markamız FreeZone ile girdik. 2017’de, espor en güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive eSports iş ortaklığıyla il adımı attık. 2018’de daha kapsamlı ve daha büyük bir adım atarak, ülkemizdeki en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’ne isim sponsoru olduk. İki yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Espor yatırımımızı sadece paket satışı olarak görmüyoruz; Türkiye’de espor ile ilgilenen hemen herkese ulaşmayı ve faydalar sunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık.

Espor, gençler için bir tutku alanı. Sunduğumuz Gamer Paketleri ile gençlerin bu tutkularını en üst seviyede yaşayabilmelerine olanak sağlıyoruz. Haftalık ve aylık paket alternatifleriyle gençlerin bütçesine uygun geniş bir portföy sunuyoruz. Amacımız, gençlerin oyun deneyimini sınırsız yaşamaları. Şampiyonluk Ligi’ne özel faydalar ve içerikler ile gençlerin Vadi dünyasına daha fazla dahil olmasını sağlamak istiyoruz. Gamer Paketleri ile gençlere internet yemeden YouTube’un yanı sıra her ay efsane hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Bu ay için güzel bir sürprizimiz var. Nisan sonuna kadar sürecek yarışmamızla 2 talihli gencimize, ünlü yayıncı İslam “Rmmus53” Ekşioğlu ile birlikte Sezon Ortası Turnuvası yarı final ve final karşılaşmlarını Taipei’de izleme şansı veriyoruz.

‘Akademi Ligi gelişim kattı’

Geçtiğimiz seneleri kıyaslayınca organizasyon olarak nasıl gelişmeler olduğunu söyleyebilirsiniz?

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 2019 Kış Mevsimi ile birlikte formatta bazı değişiklikler de yapıldı. Ligde 8 yerine 10 takım yer aldı ve ligden düşme kalktı. Böylece 3 yıl boyunca aynı takımlar ligde oynamaya devam etme şansı yakaladı. Bu sayede, daha sürdürülebilir ve gelişime açık bir lig formatı hayata geçirildi. Şampiyonluk Ligi’nde bir alt lig olan Yükselme Ligi de kaldırıldı. Artık, her takımın yedek ve genç yetenek olarak tanınan oyuncuları aynı takımdan isimleriyle Akademi Ligi’nde maç yapmaya devam ediyor. Akademi liginde oynayan oyuncu Şampiyonluk Ligi’nde oynama hakkı da elde edebiliyor. Böylece genç oyuncular, klasik sporlarda olduğu gibi rekabet halinde tecrübe kazanıp potansiyellerini gün yüzüne çıkarabiliyorlar.

Son olarak espor meraklılarına ne mesaj göndermek istersiniz?

Espor ile ilgilenen tüm gençlerimizi Vodafone FreeZone dünyasına katılmaya davet ediyoruz. Gamer paketlerimiz ile pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirler. Ayda 18 TL’ye tekrar eden ve haftada 10 TL’ye tekrar etmeyen paketler halinde sunduğumuz Gamer Paketleri ile sporsever gençler, lig maçları ve oyun videoları başta olmak üzere pek çok içeriği tamamen internetten yemeden izleyebiliyorlar. Gamer Paketi sahipleri, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarını LoleSpor YouTube kanalından internetinden yemeden izleyebildikleri gibi, bu maçların başka bir yerde bulunmayacak özel görüntülerini Vodafone FreeZone YouTube kanalından da takip edebiliyorlar. Ayrıca, Gamer Paketi sahiplerine özel hediye biletlerle, hem Riot Games Espor Shanesi’nde oynanan maçları, hem de kış ve yz ligi finallerini yerinde izleme şansı yakalıyorlar. Diğer yandan, FreeZone sosyal medya hesaplarını da takip ederek Vodafone FreeZone Şampiyonlu Ligi’ne özel avantaj ve kampanyaların olduğu yarışmalara katılabiliyorlar. Gençlerimizi bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Mehmet Caner Kolağasıgil