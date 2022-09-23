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Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularından 6 madalya

Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularından 6 madalya

23 Eylül 2022, Cuma 07:10 Son Güncelleme:
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Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularından 6 madalya

İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları, Para Dans Sporu Mainhatten Kupası’nda 6 madalya kazandı.

19-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde Para Dans Sporu Mainhatten Cup düzenlendi. Türkiye’yi temsil eden 4 sporcunun katıldığı yarışmada Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları 6 madalya ile Türkiye’ye döndü.

“ENGELLERİ HEP BİRLİKTE AŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sporcuları tebrik ederek “Para Dans Mainhatten Cup'ta 6 madalya kazanan Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularımızı gönülden kutluyorum. Engelleri hep birlikte aşmaya devam edeceğiz” dedi.

Sporcuların aldığı toplu sonuçlar şu şekilde:

Tek Erkekler Serbest Stil Klas 1

Barış Bayraktar - 1 Altın Madalya

Tek Erkekler Dans Sporu Klas 1

Barış Bayraktar - 1 Altın Madalya

Tek Erkekler Serbest Stil Klas 2

Abdülkadir Ünal - 1 Gümüş Madalya

Tek Erkekler Dans Sporu Klas 2

Abdülkadir Ünal - 1 Gümüş Madalya

Duo Latin Klas 2

Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal - 1 Bronz Madalya

Duo Serbest Stil Klas 2

Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal - 1 Bronz Madalya

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