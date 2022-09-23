Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularından 6 madalya

İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları, Para Dans Sporu Mainhatten Kupası’nda 6 madalya kazandı.
19-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde Para Dans Sporu Mainhatten Cup düzenlendi. Türkiye’yi temsil eden 4 sporcunun katıldığı yarışmada Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları 6 madalya ile Türkiye’ye döndü.
“ENGELLERİ HEP BİRLİKTE AŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sporcuları tebrik ederek “Para Dans Mainhatten Cup'ta 6 madalya kazanan Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularımızı gönülden kutluyorum. Engelleri hep birlikte aşmaya devam edeceğiz” dedi.
Sporcuların aldığı toplu sonuçlar şu şekilde:
Tek Erkekler Serbest Stil Klas 1
Barış Bayraktar - 1 Altın Madalya
Tek Erkekler Dans Sporu Klas 1
Barış Bayraktar - 1 Altın Madalya
Tek Erkekler Serbest Stil Klas 2
Abdülkadir Ünal - 1 Gümüş Madalya
Tek Erkekler Dans Sporu Klas 2
Abdülkadir Ünal - 1 Gümüş Madalya
Duo Latin Klas 2
Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal - 1 Bronz Madalya
Duo Serbest Stil Klas 2
Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal - 1 Bronz Madalya