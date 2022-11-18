'Engelli sporcuların babası' Yavuz Kocaömer hayatını kaybetti

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Başkanı ve Milliyet Gazetesi yazarı Yavuz Kocaömer dün vefat etti.

1948 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kocaömer, uzun yıllar Almanya’da ve Türkiye’de Tenis Federasyonlarında görev aldı ve Enka Spor Kulübü'nün tenis kaptanlığını yaptı. 1997 yılında Türkiye Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı olan Yavuz Kocaömer, 1998- 1999 yıllarında aynı federasyonun başkanlığı görevinde bulundu.

1999 yılında Türkiye Engeliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nı kuran Yavuz Kocaömer, ölene kadar bu vakfın başkanlığı görevinde bulundu. Kocaömer, TESYEV ile aynı yıl, Frankfurt’ta Türk Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derneği'ni kurdu ve başkanlığını yürüttü. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin de kurucusu olan Yavuz Kocaömer, burasının da başkanlığını devam ettirdi.

"Engelli sporcuların babası", Türkiye’de ve Almanya’da engelleri sporlarını desteklemesi sebebiyle 2011 yılında "Alman Devlet Liyakat Nişanı" ile onurlandırıldı.

Yavuz Kocaömer'in cenazesi yarın yapılacak.