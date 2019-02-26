Engelli atletlerden üçüncü madalya

Dubai’de düzenlenen ve 50 ülkeden 430 sporcunun mücadele ettiği Para Atletizm Grand Prix’nin ilk ayağı olan Fazza Atletizm Şampiyonası’nın ilk iki gününde Türkiye, Zübeyde Süpürgeci (2) ve Hamide Doğangün’le (1) toplam 3 madalya elde etti. Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi 100 metrede (16.53) altın, 800 metrede (2.02.00) gümüş madalya elde etti. Hamide Doğangün ise T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 17.41’lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.