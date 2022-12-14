Engelleri yüzerek aştı, genç yaşında 120 madalya kazandı

Milli Piyango Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde bakım ve korunma altında bulunan 23 yaşındaki Varol Vasilica, 14-16 Kasım'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Türkiye Şampiyonası’na damga vurmuştu. Serbest ve sırt üstünde 50, 100 ve 200 metrelerde 6 birincilik elde eden Vasilica, kariyerindeki toplam madalya sayısını 120'ye çıkardı.

3 Kasım 2022 tarihi itibariyle de Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Vasilica, 13 yıl önce başladığı spor ile hayatının değiştiğini anlattı. Milli yüzücü, “Ben eskiden içime kapanıktım. Sosyal bir hayatım yoktu. Kimse ile diyalog kurmuyordum. Herkes bana derdini anlat diyordu, anlatamıyordum. Hep ağlıyor, üzülüyordum. O yüzden bir hocamın tavsiyesiyle spora başladım. Ondan sonra bambaşka bir çocuk olmaya başladım. Çok agresif ve sinirliydim. Spora başladıktan sonra düzeldim, çok sosyalleştim. İnsanlarla diyalog kurmayı öğrendim” dedi.

“Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum”

2016’da İtalya’da düzenlenen Avrupa şampiyonasında 50 metre sırt üstünde 4.’lük kazanan milli yüzücü, 2023 yılının şubat ayında Fransa’da düzenlenecek dünya şampiyonasında derece almak istiyor. Son Türkiye şampiyonasında 6 birincilik elde etmesinin kendisi için önemine değinen Vasilica, “Bu gurur verici. Günde 7 kilometre yüzüyorum. 2-3 saat antrenman yapıyorum. Bu antrenmanın verimli geçiyor. Çok mutluyum. Çok verimli ve hırslıyım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Milli sporcu kendisi gibi engelli bireylere spor yapma tavsiyesinde bulundu.(İHA)