Zamana yayılan komplikasyonlarla ya da akut gelişerek hayati riske neden olan ciddi hastalıklar enfeksiyon hastalıklarıdır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji alanı bu hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet vermektedir.

Enfeksiyon hastalıklar nelerdir?

Bakteri, virüs ve parazit gibi mikroorganizmaların yol açtığı her türlü hastalık birer enfeksiyon hastalığıdır. Vücudumuzun hemen hemen her bölgesinde meydana gelebilen enfeksiyonel hastalıklar, genel olarak bulaşıcıdır. Enfeksiyonel hastalıkların tamamı;

Üst solunum yolu enfeksiyonları,

Viral hepatitler,

HIV/AIDS,

Tüberküloz,

Brusella diğer adıyla Peynir hastalığı,

Tifo,

Gastroenteritler yani bilinen adıyla ishal,

Kızamık, Kabakulak, Suçiçeği, Kızamıkçık gibi toplumun genel sağlığını etkileyen hastalıklar,

Kronik enfeksiyonlar ve bununla birlikte kronik yaralar,

Seyahat enfeksiyonları,

Bulaşıcı diğer tüm hastalıklar

Influenza enfeksiyonu yani grip ve benzeri enfeksiyonların tamamı,

Alt solunum yolu enfeksiyonları, bronşit ve zatürre,

İdrar yolu enfeksiyonları,

Selülit ve diğer cilt enfeksiyonları,

Osteomyelit ve spondilodiskitler yani kemik ve eklem enfeksiyonları,

Hepatit A, B, C ve diğer hepatit hastalıklar,

Paraziter hastalıklar,

İshaller,

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tamamı,

Ekstrapulmoner tüberküloz yani deri, kemik ve böbrek veremi,

Diğer bölümlerden refere hastalar,

Nedeni bilinmeyen ateş, genelde bir haftadan uzun süren,

Menenjitler olmak üzere tamamı enfeksiyon hastalıklarıdır.

Enfeksiyon hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Enfeksiyon hastalıklarının belirtileri genel olarak hastalığa sebebiyet veren mikroorganizmaya bağlıdır. Bu yüzden de enfeksiyon geçiren kişide çok sayıda farklı belirti gözlemlenebilir. Fakat en yaygın enfeksiyon hastalıklarının belirtileri şu şekildedir;

Ateş,

Bulantı,

Kusma,

İshal,

Halsizlik,

Kas ağrıları.

Boğaz ağrısı,

Burun akıntısı,

Gece terlemesi,

Öksürük,

Baş ağrısı,

Deri döküntüsü ve kaşıntı,

Sarılık,

Lenf bezlerinin büyümesi olarak belirlenmiştir.

Enfeksiyona göre tedavi yöntemleri nelerdir?

Bakteriler, Virüs, Mantar ve Parazit Kaynaklı Enfeksiyon Hastalıkları Tanısı;

Bu tür enfeksiyon hastalıkları, vücuda yerleşen mikroorganizmalardan kaynaklanmaktadır. Bunlar bakteri, virüs, mantar ve parazitlerdir. Bu tarz enfeksiyonlar kişiden kişiye solunum yoluyla, kanla, vücut sıvısı gibi pek çok yolla bulaşabilir.

Enfeksiyonun türüne göre tedavi genel olarak ilaçlarla yapılmaktadır. Bu hastalıklar kendini ateş, ishal, kas ağrılar ve öksürük gibi belirtilerle göstermektedir. Bu belirtilerle karşılaşıldığı takdirde mutlaka bir uzmana görünmek gerekmektedir.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonel Hastalıkların Tanısı;

AIDS, HIV, bel soğukluğu ve Hepatit B gibi hastalıklar, cinsel yollarla bulaşan enfeksiyon hastalıklarıdır. Kondom kullanımı ya da daha farklı önlemler alınsa da cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın kesin çözümü tek eşliliktir.

Vücutta meydana gelen sivilceler ve uçuklar kondom kullanımına rağmen bulaşma riskine sahiptir. Bu riskler göz önüne alındığında cinsel hayatta insan ilişkilerini bir kenara bırakmak ve bundan kaçınmak en mantıklı korunma yöntemidir.

Tifo, Bruselloz, Tüberküloz ve Benzeri Enfeksiyon Hastalıkları Tanısı;

Bu hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşan enfeksiyonel hastalıklardır. Genel olarak tüketim yolu ile insana geçmektedir. Genel belirtiler ateş, ağrı, iştahsızlık ve kilo kayıplarıdır. Erken teşhis sayesinde tedavi edilebilen hastalıklardır.

İdrar Yolu Enfeksiyonları Tanısı;

Sağlıklı insanların idrarlarında bakteriye rastlanmaz. Bazı zamanlarda vücut dışı bakteriler idrar yoluna ulaşarak, bu enfeksiyonlara sebebiyet verir. Böbrek, idrar yolu, üreta ve mesane gibi organlar bu bakterilerden etkilenerek kişide sürekli idrara çıkma, boşaltım sonrasında meydana gelen ağrı ve yanmalar, ateş ve yorgunluk gibi belirtiler görülür. İdrar yolları enfeksiyonları genel olarak antibiyotik ilaçlarla tedavi edilmektedir.

Grip ve Diğer Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanısı;

Nezle, grip, migren gibi üst solunum yolları kaynaklı enfeksiyon hastalıklarının tamamı genel olarak mevsim geçişlerinde görülmektedir. En yaygın belirtileri solunum zorluğu, baş dönmesi ve ağrısı, ateştir. Enfeksiyonların tedavisi antibiyotikler ve ağrı kesicilerle yapılmaktadır.

İshal Enfeksiyon Tanısı;

Gün içerisinde 3 kereden fazla sıvı dışkılamak ishal olarak tanımlanır. Kişiye göre ateş, kusma ya da başta ağrı meydana gelir. En etkili tedavi yöntemi bol sıvı tüketmek iyi beslenmektir.

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Tanısı;

Diyabet hastalarının genelinde ayak enfeksiyonları görülmektedir. Hastanede tedavi edilmesi gereken ciddi enfeksiyonlardan biridir. İlerleyen durumlarda uzuv kaybına yol açabilir. Hastalıkta erken teşhis oldukça önemlidir.

Beyin ve Omurilik Enfeksiyonları Tanısı;

Beyin ve beyni sarmalayan zarların aynı anda ya da sadece birinde görülen iltihaplanmadır. Genel sebebi bakteri, virüs, parazit ve mantarlardır. Tedavi de antibiyotik kullanımının yanı sıra cerrahi yöntemlerle de tedavi edilmelidir.

Yumuşak Doku Enfeksiyonları Tanısı;

En çok rastlanan enfeksiyon hastalıklarından biridir. Dokuda meydana gelen ağrılar ve ateşlenme gibi belirtiler göstermektedir. Kan testi uygulanan hasta antibiyotik ile tedavi edilir.