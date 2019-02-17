La Liga'nın 24. haftasında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, Camp Nou Stadı'nda karşılaştığı Barcelona'ya 1-0 mağlup oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü Lionel Messi penaltıdan kaydetti. Arjantinli süperstar Messi, maçın son dakikalarında bir penaltıdan da yararlanamadı. Temsilcimiz Enes Ünal ise maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika oyunda kaldı.

Bu galibiyetin 54 puana yükselen Barcelona, ligde 2 maç aradan sonra kazandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Valladolid ise kötü performansını sürdürdü, son 3 maçında gol atamadı ve galibiyet alamadı.