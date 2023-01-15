İspanya La Liga'nın 17’nci haftasında Getafe ile Espanyol, Coliseum Alfonso Perez Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Espanyol 2-1’lik skorla kazandı. Espanyol’a galibiyeti getiren golleri 6’ncı dakikada Joselu ve 62’nci dakikada Puado atarken, Getafe’nin tek sayısı milli oyuncu Enes Ünal’dan geldi.
Öte yandan 25 yaşındaki forvet oyuncusu attığı bu golle birlikte bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1614613129069056003
Getafe bu sonucun ardından ligde 17 puanla 15’inci sırada kaldı. Espanyol ise puanını 17'ye yükselterek averajla 13'üncü sırada yer aldı.