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Enes Ünal’ın golü Getafe’ye galibiyet için yetmedi

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 11. haftasında Getafe, deplasmanda Granada ile 1-1 berabere kaldı.

28 Ekim 2021, Perşembe 23:19 Son Güncelleme:
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Enes Ünal’ın golü Getafe’ye galibiyet için yetmedi

Getafe, milli futbolcu Enes Ünal’ın 35. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ay-yıldızlı oyuncu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.  Ev sahibi Granada, maçın 78. dakikasında Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90 7. dakikada Jorge Molina’nın kafa vuruşuyla kaydettiği golle maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.     

Getafe’de ilk 11’de sahaya çıkan Enes Ünal, yerini 86. dakikada Jonathan Silva’ya bıraktı. Ligde son sıradaki Getafe’nin 3 puanı bulunurken, Granada ise 8 puanla 17. durumda yer alıyor.     

Diğer yandan İspanyol basını, Getafe’de öne çıkan tek ismin Enes Ünal olduğunu, Türk futbolcunun sezon başına nazaran kendisini geliştirdiğini yazdı.

MADRİD (AA)

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