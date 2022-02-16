Enes Ünal, yıldızlarla yarışıyor. Getafe forması giyen milli oyuncu, son haftalardaki performansıyla dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.

24 yaşındaki futbolcu, 1 Ocak 2022'den bu yana La Liga'da attığı 6 golle adından söz ettirdi.

4 oyuncu arasına girdi!

Enes, bu üretkenliğiyle yeni yılda Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok skor üreten 4 oyuncu arasına girdi.

Bayern Münihli Robert Lewandowski, 7 golle 2022'nin en etkili oyuncusu oldu.

Polonyalı yıldızı 6'şar kez fileleri havalandıran Atletico Madridli Angel Correa, Laziolu Ciro Immobile ve Enes Ünal takip etti.

Bu sezon 11 gol attı

Milli futbolcu, ligde 23 maçta attığı 11 golle İspanya'da rakiplerin çekindiği bir forvet haline geldi.

Enes, La Liga'da Kerim Benzema'nın 17 golle zirvede bulunduğu krallık yarışında yedinci sırada yer alıyor.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon attığı gollerle takımına 17 puan kazandırdı. (Trtspor)