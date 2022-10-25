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Enes Ünal, Nihat Kahveci'yi yakaladı

Kariyerine İspanya'da devam eden milli futbolcu Enes Ünal rekora koşuyor. Ünal, bir dönem La Liga'da forma giyen Nihat Kahveci'nin ardından bir sezonda iki frikik golü atan Türk futbolcular listesine girdi.

25 Ekim 2022, Salı 14:24 Son Güncelleme:
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Enes Ünal, Nihat Kahveci'yi yakaladı

Enes Ünal başarılı oyunuyla dikkat çekiyor. İspanya'nın Getafe takımında forma giyen milli futbolcu, son lig maçında, Celta Vigo deplasmanında frikik golüyle ağları sarstı.

Enes Ünal, attığı şık golle bir dönem İspanya'da top koşturan Nihat Kahveci'yi yakaladı.

Frikik golüyle takımını 1 - 0 öne geçiren Ünal, Nihat Kahveci'den bu yana İspanya La Liga'da bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk futbolcu oldu.

Enes Ünal bir önceki frikik golünü ise Real Sociedad'a karşı kaydetmişti.

Bu sezon La Liga'da 11 maça çıkan Enes Ünal 3 kez fileleri havalandırdı, 2 gol pası verdi.

(TRT Spor)

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