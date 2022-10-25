Enes Ünal başarılı oyunuyla dikkat çekiyor. İspanya'nın Getafe takımında forma giyen milli futbolcu, son lig maçında, Celta Vigo deplasmanında frikik golüyle ağları sarstı.

Enes Ünal, attığı şık golle bir dönem İspanya'da top koşturan Nihat Kahveci'yi yakaladı.

Frikik golüyle takımını 1 - 0 öne geçiren Ünal, Nihat Kahveci'den bu yana İspanya La Liga'da bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk futbolcu oldu.

Enes Ünal bir önceki frikik golünü ise Real Sociedad'a karşı kaydetmişti.

Bu sezon La Liga'da 11 maça çıkan Enes Ünal 3 kez fileleri havalandırdı, 2 gol pası verdi.

(TRT Spor)