Enes Ünal geliyor

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe’de hedef önümüzdeki yıl şampiyon olmak. Bu amaçla güçlü bir kadro kurmak için şimdiden kolları sıvayan, milli arada birçok oyuncuyu izlemek için scoutlar görevlendiren Sarı-Lacivertliler’in forvet tercihinin Enes Ünal olduğu bildirildi.

Fenerbahçe’nin İspanya La Liga’da futbol hayatını sürdüren 21 yaşındaki forvetin transferinde çok önemli mesafe katettiği öğrenildi. Kanarya’nın hem oyuncunun menaceri ile hem de Enes’in bonservisini elinde bulunduran Villarreal Kulübü’yle temas kurduğu gelen bilgiler arasında. İki yıl önce Manchester City’den Villarreal’e transfer olan Enes Ünal, ilk sezonunda iki aylığına Levante’ye kiralanmış, sezonu Villarreal’de tamamlamıştı.

Yeni bir çıkış arıyor

Enes bu sezon ise Sarı Denizaltılar’da hiç oynamadı, sezon başında kiralık olarak Valladolid’in yolunu tuttu, ancak 20 takımlı ligde 16. sırada bulunan yeni takımında da son dönemde yedek kalmaya başladı. Valladolid’de 24 maçta 3 gol bulan Enes, La Liga’da 14 haftadır skor üretemiyor.

İspanya’da umduğunu bulamayan ve performans düşüklüğü nedeniyle A Milli Futbol Takımı kadrosuna da giremeyen 21 yaşındaki oyuncunun menaceri ile yapılan ilk görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandığı bildirildi. Villarreal’in de transfere olumlu yaklaştığı kaydedilirken, Enes’in önümüzdeki sezon kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna katılacağı öğrenildi.