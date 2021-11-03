Enes Sali, Romanya A Milli Futbol Takımı’na ilk kez davet edildi

Galatasaray ’ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi’nin çalıştırdığı Farul Constanta takımında forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali, Romanya’nın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bu ay oynayacağı İzlanda ve Liechtenstein maçları kadrosunda yer aldı.

Enes Sali dışında Galatasaray’dan Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau ve Gaziantep FK’dan Alin Tosca ile Alexandru Maxim de Romanya Milli Takımı’nın kadrosuna çağrıldı.

Türk asıllı futbolcu, geçen Eylül ayında Romanya tarihine de geçmişti. Enes Sali, Romanya Birinci Ligi’nde (Liga 1) gol atan en genç futbolcu olmuştu.

Galatasaray’ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi’nin çalıştırdığı Farul Constanta takımında forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali, Acadamica Clienceni’yi 5-0 yendikleri lig maçında gol atarak Romanya tarihine geçmişti.

23 Şubat 2006 Kanada doğumlu Enes Sali, 15 yaş 202 günlük olarak Romanya liginin gol atan en genç oyuncusu oldu.

AA