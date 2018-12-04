Enes Batur, Mart ayında katıldığı bir televizyon programında, Hayal mi Gerçek mi? filminin ikincisinin çekileceğini hayranlarına müjdelemişti. Ancak görünüşe göre en azından yakın zaman içinde böyle bir şey olmayacak. Hakkında açılan soruşturmaların ardından ikinci filmin çekimleri iptal edilmiş durumda.

Enes Batur kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filminde kendi gibi Youtuber olan sevgilisi Başak Karahan da yer aldı ancak ikili 2018’in yaz aylarında ayrılık kararı aldı. Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.

İlk filmden 17 milyon TL hasılat yapmıştı

19 Ocak'ta gösterime giren 'Enes Batur ile Hayal mi Gerçek mi', 12 haftada 1 milyon 483 bin 848 kişi tarafından izlenmişti. Filmin hasılatı ise 17 milyon 463 bin 423 TL olarak gerçekleşmişti.

İkinci filmin çekimleri iptal edildi

Enes Batur, Mart ayında katıldığı bir televizyon programında, Hayal mi Gerçek mi? filminin ikincisinin çekileceğini hayranlarına müjdelemişti. Ancak görünüşe göre en azından yakın zaman içinde böyle bir şey olmayacak. Hakkında açılan soruşturmaların ardından ikinci filmin çekimleri iptal edilmiş durumda. Enes Batur’un YouTube kanalında 20 Ekim tarihinde yayınlamış olduğu video, geniş bir izleyici kitlesi tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuş, ünlü YouTuber pek çok kişi tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edilmişti. tüm bu şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili harekete geçti.

Enes Batur’un ikamet adresinin Antalya olması sebebi ile Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı yetkisizlik kararı çıkarırken 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçları nedeni ile başlatılan soruşturmayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı.

Enes Batur, üst üste gelen eleştiriler üzerine yüklediği videoyu silmiş olsa da bu durum, şikayetlerin CİMER’e kadar gitmesini engelleyemedi. Ünlü YouTuber için olumsuz bir atmosfer oluşması, film yapımcılarını da endişelendirdi ve ‘Hayal mi gerçek mi? 2’nin çekimleri en azından şu an için iptal edildi.