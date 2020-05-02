Ürettiği eğlence temalı videolarla Türkiye'nin en popüler YouTuber’larından biri olmayı başaran Enes Batur, son birkaç yıldır YouTube Türkiye’nin en çok abone sayısına sahip olan ‘bireysel’ kanalının başındaki isimdi. Toplamda 12,7 milyon abone sayısıyla Cem Yılmaz, Oha Diyorum, Kanal D, Orkun Işıtmak gibi birçok kanalın üstünde yer alan Batur, bu unvanını Oyuncak Avı isimli bir çocuk kanalına kaptırdı.

Webtekno'dan Okan Candoğan'ın haberine göre 2014 yılından beri YouTube’da var olan Oyuncak Avı isimli kanal, şu anda 14,2 milyon abone sayısıyla netd müzik’in ardından YouTube Türkiye’nin en çok aboneye sahip olan ikinci kanalı konumunda yer alıyor.

Sosyal medya istatistiklerini ve analizlerini yayınlayan bir internet sitesi olan Social Blade verilerine göre Oyuncak Avı, güncel 14,2 milyonluk abone sayısının 8,72 milyonunu son 30 gün içerisinde kazandı. Bu noktada Social Blade tarafından sağlanan detaylı verilere bakıldığında 15 Nisan 2020’de toplam abone sayısı 5,48 milyon olan kanalın bir gün sonraki, yani 16 Nisan 2020'deki abone sayısıysa 14,2 milyon.

Social Blade verilerine göre en yüksek aboneye sahip olan 5 YouTube kanalının son 30 günde elde ettiği abone sayıları şu şekilde:

netd müzik: 200 bin

Oyuncak Avı: 8,72 milyon

Enes Batur: 300 bin

Orkun Işıtmak: 90 bin

OYUNCAKOYNUYORUM: 330 bin