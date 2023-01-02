TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren lider Bucaspor 1928'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Alıç, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Alanyaspor 'un Enes için Bucaspor 1928'le temasta olduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan Enes, bu sezonun ilk yarısında 18 maça çıkıp istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Enes için iyi bir bonservis bedeli biçildiği, oyuncunun da Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Öte yandan Antalya kampını yoğun geçiren İzmir ekibinde Cuma ve Yalçın kadroya dahil edilmedi. İki oyuncunun ikinci yarı planlarından yer almadığı ifade edildi.

DHA