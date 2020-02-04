Özellikle bazı sağlık uzmanlarına göre çok fazla enerji içeceği tüketimi zararlı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu da tüketim gerçekleştiren birçok kişinin enerji içecekleri konusunda sorgulama yapmasına sebebiyet veriyor.

Enerji İçeceği Zararları Neler?

Enerji içeceği bünyesinde özellikle Kafein ve B vitamini yoğun şekilde yer alır. Böylece zihinsel açıdan beyin açıcı bir etkisi vardır ve odaklanma olanağı sağlar. Ancak fazla tüketildiği andan itibaren beyin bu ihtiyacı daha fazla arzulamaya başlar. Bir süre sonra ise reseptörler bu konuda aç kaldığında şiddetli uykusuzluk ve halsizlik ortaya çıkabilmektedir. Buna paralel olarak da birçok farklı problem ile birey karşı karşıya kalabiliyor.

- Zaman içerisinde önemli derecede uyku dengesini bozar.

- Enerji içeceği tüketilmediği zamanlarda mutsuz etmeye başlar.

- Psikolojik problemlere sebebiyet verir.

- Düzenli enerji içeceği kullanımı Obezite ve Tip2 diyabet riskini meydana getirir.

- Aşırı tüketim ile ani kalp durması yaşanabilir.

- Böbrek yetmezliğine yol açabilir.

- Kaslara giden hareket sinirlerinin kılıfları bozulabilir.

Bu gibi sebeplerden dolayı mutlaka mümkün olduğu kadar enerji içeceklerinden uzak durmak gerekir. Daha da önemlisi çok fazla tüketilmeden en azından dengeli şekilde alınmalıdır.

NOS Enerji İçeceği Nasıl Zararlar Veriyor?

Enerji içecekleri sağladıkları yararlar ile birlikte çok fazla tüketildiği zaman önemli zararlara sebebiyet verebiliyor. Bu konuda dünya çapında pek çok farklı marka bünyesinde enerji içeceği bulunmaktadır. Bu markalar arasında NOS da yer alır.

Uyanık kalmak, enerji kazanmak ve beyin fonksiyonlarını anlık geliştirmek için NOS enerji içeceği tüketilir. Ancak zaman içerisinde bu enerji içeceğinin hissettirdiği yokluk, uzmanların söylediğine göre bir bağımlılık yaşatmakta ve önemli problemler ortaya çıkarabilmektedir.

- Bazı kalp sorunlarına sebebiyet verebilir.

- Kan şekerinin yükselmesine neden olabilir.

- Alkol ile karıştırıldığında ciddi sağlık sorunları yaratır.

- Önemli derecede uyku sorunu ortaya çıkar.

- Beyin sürekli enerji içeceği ihtiyacı yaşamaya başlar.

- Zaman içerisinde kilo aldırıcı bir etki yaratır.

Bu ve benzeri sebeplerden dolayı NOS enerji içeceği mümkün olduğu kadar az tüketilmelidir. Tabii sadece NOS değil aynı zamanda birçok değişik marka enerji içeceklerine dikkat edilmelidir.

Enerji İçecekleri Neden Tüketilir?

Son yıllarda özellikle gençler arasında enerji içeceği tüketimi oldukça artış göstermiş durumda. Tabii sadece gençler değil özellikle yoğun iş temposunda olan bireyler odaklanmak adına enerji içeceği tüketmektedir. Konsantrasyonu ve enerjiyi arttırmak ile beraber uyanık kalma imkanı sağlamaktadır. Zihinsel performans ve enerjiyi yükseltmek için tasarlanmış ve piyasaya sunulmuş olan enerji içecekleri, kısa süreliğine bu etkiyi veriyor.

Çünkü içerisinde bulunan Kafein ve B vitaminleri odaklanma ile enerji ve konsantrasyon artırıcı bir etki yaratır. Fakat zaman içerisinde enerji içecekleri bir bağımlılık haline gelmeye başlar. Özellikle çok fazla tüketilmesi bu durumun başlıca sebepleri arasında yer alır. Uzman doktorlar enerji içeceklerin tüketilmemesine karşı değil, ancak çok fazla tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkardığı için çok önermiyor.

Enerji İçecekleri Tüketimine Dikkat Edilmeli

Özellikle zayıf bünyeli olanlar, çocuk ve gençler için enerji içecekleri önemli oranda zarar teşkil edebilmektedir. Yoğun Kafein ve B vitamini bulunması bazı sorunlar yaratabilir. Bu da birçok değişik hastalık ve yan etkinin oluşumuna neden olur. O yüzden enerji içecekleri konusunda çocuk ve gençler ile zayıf bünyeli insanlar mümkün olduğu kadar çok fazla tüketmemelidir.