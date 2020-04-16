Energetik-BGU Minsk - Gorodeya (CANLI İZLE)
Avrupa'da coronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin askıya alınmadığı tek ülke olan Belarus'ta heyecan devam ediyor. Belarus Premier Lig'de 5. hafta mücadelesinde 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Energetik-BGU Minsk, 6 puanla 9. sırada yer alan Gorodeya'yı konuk ediyor. İddaacıların heyecanla takip ettiği Energetik-BGU Minsk - Gorodeya maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Avrupa’da profesyonel futbol oynanan tek lig durumundaki Belarus'ta heyecan son sürat devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Energetik-BGU Minsk, Gorodeya'yı konuk ediyor. Ev sahibi Minks, 4 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Gorodeya ise 2 galibiyet, 2 beraberlikle 6 puanla 9. sırada yer alıyor. ,
Energetik-BGU Minsk'te karşılaşma öncesi eksik bulunmuyor. Gorodeya'da forvet Arhipov görev yapamıyor. RCOR-BGU Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sergey Tsinkevich yönetiyor.
ENERGETİK-BGU MİNSK - GORODEYA CANLI İZLE
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Energetik-BGU Minsk - Gorodeya ilk 11'ler:
Energetik-BGU Minsk: Denis Sadovskiy, Aleksey Nosko, Artsiom Shkurdziuk, Artem Sokol, Daniil Miroshnikau, Yegeniy Yudchits, Hayk Mosahanian, Djasur Yakhshibaev, Jeremy Mawatu, Junior Atemenge, David Tweh
Gorodeya: Igor Dovgyallo, Siamion Shastsilouski, Sergey Usenya, Andrei Sorokin, Milan Joksimovic, Kirill Pavlyuchek, Stanislav Sazonovich, Lazar Sajicic, Aleksandr Poznyak, Denis Yaskovich, Sergey Arkhipov
Belarus’ta futbolseverlerin işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus’un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanıyor. Amaç şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak.