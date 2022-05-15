Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2022 takviminin yedinci yarışı Fransa GP ile birlikte koşuldu. Birçok pilotun kaza yaşaması sebebiyle yarıda bıraktığı yarış Red Bull sporcularının üstünlüğüyle geçti. Harika bir sürüş performansı gösteren Enea Bastianini yarışı lider tamamladı. Bir diğer Red Bull sporcusu Jack Miller ise damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Bu sonuçla genç pilot Bastianini, kariyerinin üçüncü MotoGP zaferini kazanmış oldu.

Bastianini’nin baskısı sonuç getirdi

Gresini Ducati pilotu Enea Bastianini beşinci sırada başladığı yarışta olağanüstü bir start alarak ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Bitime yedi tur kala yarış boyunca Bastianini’nin baskısını üzerinde hisseden lider Francesco Bagnaia büyük bir hata yaparak motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. Bu andan sonra liderliği kimseye kaptırmayan Enea Bastianini damalı bayrağın altından birinci geçmeyi başardı. 2022 sezonunda en çok yarış galibiyetine imza atan Bastianini bu sonuçla birlikte MotoGP kariyerinde üçüncü yarış galibiyetini almış oldu. 2022 MotoGP sezonunun sekizinci yarışı 29 Mayıs’ta İtalya’da koşulacak.