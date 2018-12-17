Enduroda sezon finaline Urla ev sahipliği yapacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2018 yarış takvimi bu hafta sonu İzmir'de tamamlanacak. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın son ayak yarışları Urla ilçesindeki Titus-Feronia Doğa ve Motor Sporları Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye Şampiyonası 22 Aralık Cumartesi günü Urla meydanında yapılacak magazin startı ile başlayacak. Şampiyona daha sonra Urla Yağcılar Köyü Narlıbahçe mevkiindeki Titus Feronia Yarış Parkuru’nda sıralama yarışıyla devam edecek. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Urla Yarışı, 23 Aralık Pazar günü saat 10:30’da start alacak. İki turluk seyirci etabından sonra; insan - doğa mücadelesinin en görkemli örneklerinin sergileneceği zorlu bir parkurda yarış devam edecek.

KIZILAY’IN ‘HAYATA BAĞLAN PROJESİ’NE DESTEK

Türkiye Şampiyonası’nda Türk Kızılay’ı tarafından yürütülen 'Hayata Bağlan' projesine destek verilecek. 'Hayata Bağlan' projesi engelli ve madde bağımlısı kişilerin yanı sıra gençlere ve kadınlara yeni bir hayat sunuyor. İŞ-KUR işbirliğinde başlatılan proje kapsamında yapılan kurslar ile kursiyerler kendi ekonomik özgürlüklerini kazanarak hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de kendilerine olan öz güvenlerini arttırıyorlar.