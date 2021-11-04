Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro Şampiyonası ve Türkiye ATV Şampiyonası’nın 3. Ayak yarışları Fethiye ilçesindeki Esenköy Yarış Parkuru’nda düzenlenecek.

Fethiye Belediyesi’nin katkılarıyla Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından düzenlenecek Türkiye Şampiyonası, 6 Kasım Cumartesi günü Kültür Merkezi Salonu’ndaki brifing ve ardından Beş Kaza Meydanı’nda saat 13:00'da magazin startı ile başlayacak. Şampiyona daha sonra Esenköy Yarış Parkuru’nda sıralama yarışıyla devam edecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye Yarışı, 7 Kasım Pazar günü saat 10:00'da start alacak.

Şampiyonada seyirci etabından sonra; insan - doğa mücadelesinin en görkemli örneklerinin sergileneceği zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de atv yarışları kıyasıya devam edecek. Ekstrem Etabı, motosiklet severlere unutulmaz anlar yaşatacak ve endurocular üstün performanslarıyla Fethiye yarışına renk katacak.



