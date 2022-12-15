Brezilya ekibi Palmeiras'ta gösterdiği performansla henüz 16 yaşında olmasına rağmen tüm Avrupa devlerinin transfer listesine giren Endrick, sambacıların gelecekte büyük başarılar beklediği yıldızlardan biri olarak gösteriliyor.





YOUTUBE'DAN KEŞFEDİLDİ

Endrick dört yaşındayken futbol topuyla oynamaya başladı. Babası o yaşlarda yetenekli olduğunu farkettiği Endrick'in videolarını video paylaşım sitesi YouTube'a yüklemeye başladı.

Bir süre sonra Corinthians ve Sao Paulo tarafından fark edildi. Bu takımlarda antrenmanlara dahi çıktı, ancak başka bir şehirden geldiği için kulüp ailesinin geri kalanı içinde para harcamak zorundaydı.

Corinthians ve Sao Paulo bunu kabul etmezken, Palmeiras kabul ederek Endrick'i transfer etti. Palmeiras'ın altyapısında yeteneklerini sergilemeye başlayan Endrick, 15 yaşındayken A Takım'a yükselmeyi başardı.





RESMEN AÇIKLANDI

16 yaşındaki yıldız oyuncunun takımı resmen açıklandı. Real Madrid, 2024 yılında reşit olana kadar Palmeiras'ta kalması şartıyla genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

İspanyol devinden yaptığı açıklamada; "Real Madrid; Palmeiras, Endrick ve ailesi, oyuncunun Temmuz 2024'te reşit olduğunda Real Madrid'e katılacağı bir anlaşma yaptı.

O tarihe kadar Endrick, Palmeiras'ta oynamaya devam edecek. Oyuncu kulübümüzün tesislerini ziyaret etmek için önümüzdeki günlerde Madrid'e gelecek" ifadelerine yer verildi.