Brezilya ekibi Palmeiras'ta gösterdiği performansla henüz 16 yaşında olmasına rağmen tüm Avrupa devlerinin transfer listesine giren Endrick, sambacıların gelecekte büyük başarılar beklediği yıldızlardan biri olarak gösteriliyor.





YOUTUBE'DAN KEŞFEDİLDİ

Endrick dört yaşındayken futbol topuyla oynamaya başladı. Babası o yaşlarda yetenekli olduğunu farkettiği Endrick'in videolarını video paylaşım sitesi YouTube'a yüklemeye başladı.

Bir süre sonra Corinthians ve Sao Paulo tarafından fark edildi. Bu takımlarda antrenmanlara dahi çıktı, ancak başka bir şehirden geldiği için kulüp ailesinin geri kalanı içinde para harcamak zorundaydı.

Corinthians ve Sao Paulo bunu kabul etmezken, Palmeiras kabul ederek Endrick'i transfer etti. Palmeiras'ın altyapısında yeteneklerini sergilemeye başlayan Endrick, 15 yaşındayken A Takım'a yükselmeyi başardı.





REAL MADRID'İ SEÇTİ

Real Madrid, 15 Aralık Perşembe günü yaptığı açıklamada Endrick'in transfer olduğunu resmen duyurdu. Real Madrid'in yaptığı açıklamada, "Real Madrid; Palmeiras, Endrick ve ailesi, oyuncunun Temmuz 2024'te reşit olduğunda Real Madrid'e katılacağı bir anlaşma yaptı.

O tarihe kadar Endrick, Palmeiras'ta oynamaya devam edecek. Oyuncu kulübümüzün tesislerini ziyaret etmek için önümüzdeki günlerde Madrid'e gelecek" ifadeleri yer aldı.

ENDRICK SEBEBİNİ AÇIKLADI

Brezilyalı genç oyuncu, peşinde birçok dev kulübün olmasına rağmen neden Real Madrid'i seçtiğini Marca'ya anlattı: "Real Madrid çok büyük bir takım. Vinicius Junior, mesajlar göndererek bana tavsiyelerde bulundu.





Her şeyi anlatmayacağım. Onları kendime saklayacağım. Bana sadece şimdi değil, hayatım boyunca ümit verdi. O benim arkadaşım ve dostluğumuzun uzun yıllar süreceğini düşünüyorum.

Umarım ona birçok pas atabilir ve goller atabilirim."

RONALDO SÖZLERİ

"İdolüm Cristiano Ronaldo, Real Marid'de oynadı. Bu yüzden Real Madrid'i seçtim ve bunun doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Tanrı bana her zaman doğru yolu gösterdi."