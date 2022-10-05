Endonezya'da Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçı sonrası iki takımın taraftarları arasında kavga çıkmıştı. Yüzlerce futbolsever, olaylara müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koşmuş, kaos sırasında nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler olmuştu.

Polis Şefi Nico Afinta, emniyet görevlilerinin kullandığı göz yaşartıcı gazın, insanları paniğe sevk ettiğini belirtti. Afinta, "300'den fazla insanın birçoğu olay yerinde ya da hastanede hayatını kaybetti. 38 bin kapasiteli stada 42 bin kişi alındı. Stadın kapıları dar ve sadece 2 kişinin geçebileceği şekilde dizayn edilmiş. 14 kapının 6'sına insanlar yoğunlaşmış, ancak kapılar kaçmaya uygun değildi" açıklamasını yaptı.