Ender Bilgin'den flaş iddia: Milli Takım'da koronavirüs testi pozitif oyuncular var
Dünya Kupası Elemeleri'ne müthiş bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı'yla ilgili Aspor spikeri Ender Bilgin'den ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
Aspor'un tecrübeli spikeri ve sunucusu Ender Bilgin, A Milli Futbol Takımımız'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular olduğunu belirtti. Ay Yıldızlılar'da 3 oyuncunun testlerin pozitif çıktığını belirten Bilgin, "Milli Takım'da koronavirüs testi pozitif çıkan 3 futbolcu daha var. Sanıyorum açıklanacak." dedi.
Mustafa Denizli: Şenol hoca ile konuştum
Aspor'daki "Takım oyunu" programına katılan teknik direktör Mustafa Denizli de konuyla ilgili Şenol Güneş'le konuştuğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
Akşam Şenol hoca ile konuştum. Yarın da test yapılacak ama negatif çıkma şansı daha düşük.