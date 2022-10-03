Ender Alkan: Favorim Fenerbahçe

Teknik Direktör Ender Alkan, D Smart’ta yayınlanan Bol’ca Futbol’un konuğu oldu. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında dün akşam oynanan ve golsüz berabere sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendiren Alkan, “Özellikle Jorge Jesus’tan beklentim yüksekti. Maçı domine etmesini bekliyordum.

Ali Koç ilk başta Jesus’la başlasaydı, 3 sezondur şampiyon Fenerbahçe olurdu. Bu sene şampiyonluk olmasa bile Jesus uzun vadeli devam edilmeli. Tam bir büyük takım hocası. Valencia çok mücadele etti ama ona destek veren olmadı. İrfan Can beklentilerin altında kaldı.

Dele Alli temposu çok düşük, daha hazır olmadığı belli. Dele Alli etkili olmadığı için takım pozisyon üretmekte zorlanıyor. Beşiktaş’ta Valerien Ismael bir devreyi boşa geçirdi ve maçın sonunu bekledi. Oyunu daha fazla forse etmesi gerekirdi” dedi.

Ender Alkan, hakem Volkan Bayarslan ile ilgili olarak da, “İyi bir maç çıkardı. Derbileri sorunsuz bitirmek zordur. Sık sık düdük çalarak tempoyu düşürmek gibi hataları oldu. Ama iki tarafa da aynı faulleri çaldı” diye konuştu.

Teknik Direktör Ender Alkan, bu sezon şampiyonluk yarışının zor geçeceğini belirterek, “Başakşehir, Adana Demirspor ve Konyaspor gibi takımlar da yarışın içinde olacaktır. Şampiyonu sadece derbiler değil üst sıralardaki takımların aralarında oynayacağı maçlar belirleyecek. Benim favorim her şeye rağmen Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.