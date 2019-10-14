En son Feghouli gelecek

Galatasaray’da 18 Ekim’de yapılacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde, milli takımlarda bulunan oyuncuların yorgunlukları lig için en büyük problem olarak görünüyor

Sarı-kırmızılılarda Feghouli maçtan sadece 1 gün önce İstanbul’a dönecek. Cezayirli futbolcu bu nedenle cuma günü yapılacak Sivas maçında 11’de düşünülmüyor. Milli takımlara giden Babel ve Ömer ise yarın İstanbul’da olacak. Nagatomo ve Andone’nin ise 16 Ekim’de takıma katılacakları ifade edildi. Milli futbolcuların yol ve maç yorgunluğu nedeniyle takım içi rotasyon planlanıyor.

(Milliyet)