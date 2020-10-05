En skoreri Melis Gülcan

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde İzmit Belediyespor ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol’da maçın en skorer oyuncusu Melis Gülcan oldu.

Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan ve maçın son saniyelerine kadar çekişmeli geçen karşılaşmada, Bellona Kayseri Basketbol’un oyuncusu Melis Gülcan rakip potaya 23 sayı bıraktı.

Maçın en skorer oyuncusu olan Gürcan’ı, takım arkadaşı Harris 21 sayı ile takip ederken, İzmit Belediyespor’dan ise Kübra 16 sayı ve Sksniute 16 sayı, Jovanoviç de 14 sayı ile oynadı.



