Ligde 34 haftalık periyotta yedek oyuncularından en fazla gol bulan takım Beşiktaş oldu. Yedek kulübesindeki oyuncuların 88 gol ürettiği ligde Beşiktaş, oyuna sonradan giren futbolcularından 12 gol buldu. Sonradan oyuna giren 63 futbolcunun skor ürettiği ligde, Beşiktaş’tan Shinji Kagawa ile Kayserisporlu Asamoah Gyan, dörder gole imza attı.

"Lens iddiaları tamamen saçmalık"

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens’in bir süredir ülkesinin takımlarından Utrecht’e transfer olacağı iddia ediliyordu. Takımın yeni hocası John van den Brom, dün katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamada bulundu. RTV Utrecht adlı televizyon kanalında konuşan Brom, “Lens iddiaları tamamen saçmalık. Haberleri okudum ama bunların hiçbir anlamı yok. Kendisi, şu anda konumuz değil. Gerçekten onunla ilgilenmiyoruz” dedi.

Beşiktaş'ta program belli oldu

Siyah-Beyazlılar, kulübün gelenekselleşen bayramlaşma töreniyle ilgili olarak dün kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Bildiride, “Kulübümüzün geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı’nın 3. günü (6 Haziran Perşembe) saat 11.00’de Vodafone Park’ta bulunan White Pepper Restoran’da yapılacaktır” denildi.