En sık görülen sporcu yaralanmaları

Profesyonel ya da amatör sporcular, yaptığı egzersizler esnasında çeşitli sakatlıklar veya yaralanmalar yaşayabilir. Bu yaralanmalardan bazıları kısa zamanda profesyonel sağlık ekibi tarafından tedavi edilirken bazılarında ise tedavisi tahmin edildiğinden daha zor ve uzun süreli olabilir. Ülkemizde amatörlere göre profesyonel sporculara verilen sağlık taraması ve desteği fazla olduğu için profesyonel sporcular daha kısa sürede müsabakalara dönüş yaptıkları görülmektedir. Uzm. Fizyoterapist Onur Ulukuz konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sırasına göre;

• Burkulmalar.

• Kas ve tendon sakatlıkları

• Kıkırdak yaralanmaları

• Menisküs yırtıkları

• Ön çapraz bağ yaralanmaları

BURKULMA: Eklem bölgelerinde, kemikleri birbirine bağlayan ve ligament adı verilen sert doku bantlarının yaralanmasıdır. Ligamentler eklemlerin stabilize edilmesine yardımcı olarak aşırı hareketi önler. Burkulmaya bağlı yaralanmalar genellikle anormal bir şekilde çevirme veya zorlama sonucunda meydana gelir. Burkulma genelde eklemi koruyan bağların normal hareket aralıklarının ötesine zorlandığında meydana gelir. Zorlama sonucunda eklemi bir arada tutan bağlarda esneme veya yırtılma görülebilir. En sık olarak ayak bileğinin dış tarafında yer alan ligamanlarda görülür. Burkulma sonucu ağrı, hassasiyet, morluk, şişlik gibi belirtiler görülür. Vücudumuzun ve dengemizin yapıtaşı olan ayak / ayak bileğinde çok sık yaşanılan burkulmalardan dolayı diz / kalça bölgesinde ki dokular da zarar görmeye başlayabilir.

KAS VE TENDON SAKATLIKLARI: Tendon, bir kası kemiğe bağlayan bağ dokuya denir. Sert şeritleridir ve gerginliğe dayanabilecek sağlamlıktadır. Özellikle 40 yaş üstü insanlarda veya spora bir süre ara verip sonrasında tekrar başlayan kişilerde ortaya çıkma sıklığı ve riski oldukça yüksektir. Bu sakatlıkların başında aşıl tendonunun kopması yer alır. Tendonlar ve kaslar birlikte çalışırlar. Tendonlar çok kuvvetli dokular olup, lifler ile kemik dokuya yapışmaktadır. İp şeklinde olan bu yapıların bir ucu kasta diğer ucu hareket ettirilmesi gereken kemik ucundadır. Kaslar kasılınca tendonları çeker, tendonlar da kemikleri çekerek hareket oluşumunu sağlarlar. Her tendonun işlevini sağlayan bir kas mevcuttur. Tendonun yaralanma durumuna göre hareket kısıtlılığı yaşanır. Tendonlarda yaralanmalar yırtılmalar ve inflamasyonlar olarak ikiye ayrılır ve sıklıkla avasküler ya da dolaşımı yetersiz bölgelerde yer alırlar. Örneğin; aşıl tendon kopmaları, omuz rotator manşet yırtıkları, quadriseps tendon yırtıkları, kasıkta tendon kopmaları, hamstring adale yırtıkları.

KIKIRDAK YARALANMALARI: Vücudumuzda bulunan kıkırdaklar eklem sıvısından beslenen dokulardır. Eklem kıkırdağı, eklemleri oluşturan kemiklerin uçlarını örten düzgün, kaygan ve parlak yüzeyli bir dokudur. Vücut dengesine uygun olmayan sporu yapan kişilerde sık karşılaşılan bir sakatlanmadır. Sağlıklı eklem kıkırdağı önemsenmeyecek bir sürtünme ile kemiklerin birbiri üzerinde kaymasını sağlayarak hareket etmemizi kolaylaştırır.

Diz eklem kıkırdağı koşma, yürüme, merdiven inme çıkma gibi eklemde yük taşıyacak günlük aktiviteleri ağrı hissetmeden yapmamızı sağlar.

Belirtilerinde ağrı olmadığı için tanı konması çok zordur. Kıkırdak yaralanmaları; Sıklık sırasına göre diz, dirsek, omuz ve kalça eklemi kıkırdak yaralanmalarıdır.