En pahalı çocuk! Jude Bellingham..

Geleceğin yıldız adaylarını bulup, onlara büyük bonservis paraları vermekte tereddüt etmeyen Alman ekibi Borussia Dortmund, bu geleneğinde önceki gün itibariyle zirve yaptı. Dortmund, İngiltere Premier Ligi'nin bir altı olan 24 takımlı Championship'te 20. sırada yer alan Birmingham City'nin 17 yaşındaki oyuncusu Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı. Dortmund'un, bu transfer için kasasından bonservis bedeli olarak (bonuslar da dahil) 26 milyon Pound çıkacağı öğrenildi. İngiltere'nin U17 Milli Takımı'nda da yer alan orta saha oyuncusu Bellingham'ın peşinde Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin de olduğu ancak yıldız adayının tercihini Almanlar'dan yana kullandığı bildirildi.

Yeni A Takım'a girmişti

Bu sezon başında 16 yıl 38 günlükken A Takım formasını giymeye başlayan Bellingham, şu ana kadar Birmingham adına ligde 40 maçta sahne alırken, 4 gol ve 3 asistle oynadı. 1.80 cm boyunda ve hem teknik hem de fiziksel açıdan güçlü bir görünüme sahip olan bu çocuk, 17 yaş grubunda dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını da elde etti. 5 yıllık sözleşmeye imzasını atan Bellingham, İngiliz ekibinde haftalık 145 Pound'a oynarken, gelecek sezondan itibaren ise yıllık 2.7 milyon Pound kazanacak. Bellingham, daha önce Manchester City'den Jadon Sancho'yu alan ve onu bir dünya yıldızına dönüştüren Alman temsilcisinin genç oyuncuların gelişimine olan katkısı sebebiyle tercihini bu yönde yaptığını ifade etti.

Haftalık maaşı 387 katı arttı

İngiltere'de haftalık 145 Pound'a (1.253 TL) oynayan yıldız adayı, 5 senelik sözleşmeye imzasını attığı Alman devinde bu kez haftalık 56 bin 250 Pound'a (486 bin TL) oynayacak. Yani 17 yaşındaki orta saha, eski maaşına göre 387 katı fazla kazanacak.